BIOGRAFÍA DE THE FLAMING LIPS

The Flaming Lips empezaron en los 80 creando un estrépito anárquico y punk, pero finalmente las influencias psicodélicas que siempre habían sido un elemento clave del sonido de la banda se hicieron más predominantes. En 1994, tras cambios significativos en la formación, el grupo de Oklahoma consiguió un álbum de éxito con Transmissions from the Satellite Heart. Al cambiar la década, los Lips se habían transformado en un conjunto peculiar pero accesible, mezclando hábilmente alt-rock con influencias de pop psicodélico de los años 60 y en 1999 alcanzó su punto álgido con la imponente declaración sonora The Soft Bulletin. Su siguiente álbum, Yoshimi Battles the Pink Robots, fue más allá de la estética de su predecesor y reportó a la banda un reconocimiento aún mayor, creando una poco común historia de libertad artística acompañada de éxito, historia solamente igualada por Radiohead.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE THE FLAMING LIPS

Hear It Is (1986)

Oh My Gawd!!! (1987)

Telepathic Surgery (1989)

In a Priest Driven Ambulance (1990)

Hit to Death in the Future Head (1992)

Transmissions from the Satellite Heart (1993)

Clouds Taste Metallic (1995)

Zaireeka (1997)

The Soft Bulletin (1999)

Yoshimi Battles the Pink Robots (2002)

At War with the Mystics (2006)

Embryonic (2009)

The Terror (2013)

Oczy Mlody (2017)

King’s Mouth (2019)

American Head (2020)

