Tailor For Penguins: Biografía, Discografía e Info

Publicaron su primer disco When We Were Older en 2016, con producción de Jim Spencer, que ha trabajado con Charlatans, Johnny Marr, New Order, Oasis, Vaccines, Echo & The Bunnymen y muchos más.

Su gran poder evocador transporta al instante al verano y al mar, al disfrute del momento desde cualquier lugar del mundo. Su fórmula: salpicar con un poco de magia los instrumentos acústicos tradicionales para mostrar unas canciones diferentes y especiales. Esta es una obra de pop perfecta y con un sonido increíble, con estribillos hechos para irse arriba y dejarse la garganta.

El grupo ha formado parte de Primavera als Bars en Barcelona, en un local lleno a rebosar. Fueron uno de los ganadores del concurso Victoria Acoustic Concerts.

Discografía de Tailor For Penguins:

WhenWe Were Older (2016)