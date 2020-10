BIOGRAFÍA DE SPIRITUALIZED

Tras poner fin a Spaceman 3, Jason Pierce continuó su exploración de la psicodelia moderna bajo el nombre de Spiritualized. A partir del aclamado debut Lazer Guided Melodies (1992), Pierce fue desarrollando un estilo a la vez épico y minimalista recurriendo frecuentemente a coros y orquestaciones para combinar atmósferas alucinógenas con influencias tan diversas como The Velvet Underground, Pink Floyd, Steve Reich o Philip Glass. Tras alcanzar su apogeo con los clásicos Ladies and Gentlemen… We Are Floating in Space (1997) y Let it Come Down (2001), Pierce disminuyó sensiblemente su actividad en el nuevo milenio. Después de una larga pausa, Pierce reapareció en 2018 con And Nothing Hurt, apenas el octavo álbum de Spiritualized en más de 25 años de carrera.

DISCOGRAFÍA DE SPIRITUALIZED

Lazer Guided Melodies (1992)

Pure Phase (1995)

Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space (1997)

Let It Come Down (2001)

Amazing Grace (2003)

Songs in A&E (2008)

Sweet Heart Sweet Light (2012)

And Nothing Hurt (2018)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

