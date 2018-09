Snow Patrol: Biografía, Discografía e Info

Snow Patrol es una banda de rock de Irlanda del Norte formada en 1994 y compuesta por Gary Lightbody (voz, guitarra), Nathan Connolly (guitarra, coros), Paul Wilson (bajo, coros), Jonny Quinn (batería) y Johnny McDaid (piano, guitarra, coros). Inicialmente una banda de rock independiente, la banda saltó a la fama a principios de la década de 2000 como parte del movimiento post-Britpop.

La banda fue fundada en la Universidad de Dundee en 1994 por Lightbody, Michael Morrison y Mark McClelland como Shrug. Después de usar brevemente el nombre Polarbear y lanzar el EP Starfighter Pilot (1997) y perder a Morrison como miembro, la banda se convirtió en Snow Patrol en 1997 y agregó a Quinn a su alineación. Sus dos primeros álbumes de estudio, Songs for Polarbears (1998) y When It’s All Over We Still Have Clear (2001), no tuvieron éxito comercialmente y fueron lanzados por el sello discográfico independiente Jeepster Records. La banda luego firmó con la discográfica Polydor Records en 2002.

Connolly se unió a Snow Patrol en 2002, y después de su álbum debut en un gran sello, Final Straw al año siguiente, la banda saltó a la fama nacional. El álbum fue certificado 5 veces platino en el Reino Unido y finalmente vendió más de 3 millones de copias en todo el mundo. Su siguiente álbum de estudio, Eyes Open (2006), y su sencillo Chasing Cars impulsaron a la banda a una mayor fama internacional. El álbum encabezó la lista de álbumes del Reino Unido y fue el álbum británico más vendido del año, vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo.

En 2008, la banda lanzó su quinto álbum de estudio, A Hundred Million Suns; tras lo que lanzaron su primer álbum compilatorio en 2009, Up to Now, y, en 2011 llegó su sexto álbum de estudio, Fallen Empires. Tras un silencio de siete años, la banda lanzó su séptimo álbum, Wildness, el 25 de mayo de 2018.

Durante el transcurso de su carrera, Snow Patrol ha ganado siete Meteor Ireland Music Awards y ha sido nominado para seis Brit Awards. Desde el lanzamiento de Final Straw, la banda ha vendido más de 13 millones de discos en todo el mundo.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Snow Patrol:

Wildness (2018)

Fallen Empires (2011)

A Hundred Million Suns (2008)

Eyes Open (2006)

Final Straw (2003)

When It’s All Over We Still Have Clear (2001)

Songs for Polarbears (1998)