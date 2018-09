Sharon Van Etten: Biografía, Discografía e Info

Sharon Van Etten (nacida el 26 de febrero de 1981) es una cantautora y actriz estadounidense de Nueva Jersey.

Van Etten estuvo años publicando CDs hechos a mano hasta 2009, cuando se lanzó su debut en un estudio de grabación. Este primer lanzamiento, Because I Was In Love, fue lanzado el 26 de mayo de 2009 con la producción de Greg Weeks en el estudio Hexham Head de Philadelphia.

El 21 de septiembre de 2010, Van Etten lanzó su segundo álbum, epic, en Ba Da Bing Records. Sin grupo establecido en ese momento, Van Etten recurrió a sus amigos Jeffrey Kish, Dave Hartley, Jessica Larrabee y Andy LaPlant de She Keeps Bees, Cat Martino, Meg Baird, Jim Callan y Brian Christinzio. El álbum fue producido por Brian McTear en Miner Street Recordings en Philadelphia.

El tercer álbum de estudio de Van Etten, Tramp, fue lanzado el 7 de febrero de 2012, en Jagjaguwar. Tramp fue producido por Aaron Dessner de The National y grabado en su estudio casero en Brooklyn, Nueva York. El álbum presenta a los músicos Doug Keith, Thomas Bartlett, Bryan Devendorf, Bryce Dessner, Matt Barrick, Rob Moose, Julianna Barwick, Peter Silberman, Logan Coale, Clarice Jensen, Ben Lanz, Zach Condon y Jenn Wasner.

En mayo de 2014, se produjo el lanzamiento del cuarto disco de Van Etten, Are We There, en Jagjaguwar. Van Etten produjo el disco con Stewart Lerman, con la guía del compañero de banda y manager Zeke Hutchins. La mayor parte de la grabación se realizó en los Hobo Sound Studios en Weehawken, Nueva Jersey, y las pistas de piano se grabaron en Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York. El disco presenta a los músicos Zeke Hutchins, Doug Keith, Heather Woods Broderick, Dave Hartley, Adam Granduciel, Marisa Anderson, Stuart D. Bogie, Mickey Free, Mary Lattimore, Little Isidor, Jacob Morris, Mackenzie Scott, Jonathan Meiburg de Shearwater, Jana de Lower Dens y Peter Broderick de Efterklang.

Hasta el momento, su último lanzamiento es el EP I Do not Want to Let You Down fue lanzado en Jagjaguwar y que está compuesto por las canciones que no llegaron a formar parte de Are We There.

Discografía de Sharon Van Etten:

Are We There (2014)

Tramp (2012)

epic (2010)

Because I Was In Love (2009)