BIOGRAFÍA DE ROYAL BLOOD

Dúo británico procedente de Brighton formado en 2013 por el baterista Ben Thatcher y el bajista y cantante Mike Kerr. El dúo rápidamente consiguió ganarse admiradores de prestigio como Matt Helders (Arctic Monkeys) combinando el blues-rock minimalista de bandas como The White Stripes o The Black Keys con feroces dosis de energía y volumen, siendo eventualmente fichado por Warner Brothers. Tras estrenarse con un par de sencillos el grupo publicó el EP Out of the Black en marzo de 2014, seguido meses después por el álbum debut Royal Blood. Luego de salir de gira con Iggy Pop y Foo Fighters, Kerr y Thatcher regresaron al estudio para trabajar en su segundo disco. How Did We Get So Dark apareció en junio de 2017

DISCOGRAFÍA DE ROYAL BLOOD

Royal Blood (2014)

How Did We Get So Dark? (2017)

