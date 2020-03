BIOGRAFÍA

Si te trata con el mismo cariño, pasión y embeleso con el que Rolling Blackouts Coastal Fever tratan a sus guitarras, cásate. Porque mientras algunas personas creen que es un disparate que el mundo haya seguido produciendo arte después de 1980 como si Marquee Moon de Television y Crazy Rhythm de The Feelies no existieran, otros consideran que hacen falta más grupos como la banda de Melbourne precisamente para no olvidarnos nunca de que esos discos iluminaron y aún siguen inspirando hoy a varias generaciones de guitarristas (y en RBCF hay tres) que gustan de trenzar sus cuerdas para producir belleza geométrica. Las simetrías entre rasgueos de estos Rolling, no de los otros, son un test de Rorschach auditivo. ¿Y tú, qué escuchas en The French Press? Sol sobre un templete cubierto de hiedra. ¿En Talking Straight? Papiroflexia abstracta. ¿Y en la reciente In the Capital? Círculos concéntricos de una piedra lanzada a un estanque.

Fuente: Primavera Sound



DISCOGRAFÍA

Hope Downs (2018)

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS