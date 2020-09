BIOGRAFÍA DE ROBYN

Una verdadera diva pop internacional, la cantante sueca Robyn nació en Estocolmo en 1979. Aún adolescente editó su primer álbum Robyn Is Here en 1995, que de la mano de Do You Know (What It Takes) se convirtió en un éxito mundial. Los siguientes años de su carrera estuvieron marcados por desacuerdos con su discográfica, de la que finalmente se independizó en 2005. Al mismo tiempo, sus discos fueron volviéndose cada vez más arriesgados y futuristas. Sin perder un ápice de su popularidad en toda Europa, fue ganándose el pleno reconocimiento de la crítica gracias a trabajos como Robyn (2005), Rakamonie (2006) o Body Talk (2010) y de sus colaboraciones con artistas tan diversos como the Knife, Diplo, Basement Jaxx, Röyksopp o Snoop Dogg

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE ROBYN

Robyn Is Here (1995)

My Truth (1999)

Don’t Stop the Music (2002)

Robyn (2005)

Body Talk Pt. 1 (2010)

Body Talk Pt. 2 (2010)

Body Talk (2010)

Honey (2018)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

