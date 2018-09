Real Estate: Biografía, Discografía e Info

Real Estate es una banda de rock estadounidense de Ridgewood, Nueva Jersey, Estados Unidos, formada en 2009. La banda se encuentra actualmente en Brooklyn, Nueva York, y está compuesta por Martin Courtney, IV (voz, guitarra), Alex Bleeker (bajo, voces), Jackson Pollis (batería), Matt Kallman (teclados) y Julian Lynch (guitarra).

La banda arrancó con la amistad de Courtney, Bleeker y Matt Mondanile en el instituto. Lanzaron su debut homónimo en 2009 con un gran reconocimiento de críticas y público. En 2011, Real Estate firmó con Domino Recording Company, pero antes de firmar el acuerdo, la banda se separó de su primer baterista Duguay debido a su falta de fiabilidad.

Posteriormente, el segundo álbum, Days, publicado en 2011, presenta una canción con Duguay, Out of Tune, mientras que el resto de las pistas de batería fueron interpretadas por Courtney, Mondanile y Samuel Franklin. Para los shows en vivo, la banda reclutó al baterista Jackson Pollis, anteriormente de Tiny Masters of Today, y al teclista Jonah Maurer.

A principios de 2014 llegó el tercer álbum de la banda, Atlas. El álbum fue escrito por Courtney, Mondanile, Bleeker y Pollis, y Maurer se unió a Titus Andronicus. Poco antes de que comenzara la grabación del álbum, la banda decidió agregar partes del teclado que eran más avanzadas de lo que ellos mismos eran capaces, por lo que reclutaron a Matt Kallman, anteriormente de Girls.

En 2016, la banda anunció que Julian Lynch reemplazaba a Matt Mondanile, quien “continuó enfocando su energía creativa en Ducktails“. No fue una salida amistosa, como se supo meses más tarde, sino que se debió a las acusaciones de abusos sexuales por parte de Mondanile, ante los que sus compañeros de banda decidieron apartarle del grupo.

En 2017, la banda publicó In Mind, producido por Cole M.G.N., su cuarto álbum y el primero con Lynch como nuevo guitarrista.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Real Estate:

In Mind (2017)

Atlas (2014)

Days (2011)

Real Estate (2009)