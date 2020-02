BIOGRAFÍA

La banda británica Radiohead fue la más importante del rock alternativo de los noventa en adelante. El sonido del grupo, a mitad de camino entre Pink Floyd y U2 y caracterizado más por la acumulación de texturas que por el virtuosismo instrumental, constituía una plataforma perfecta para las atormentadas letras del cantante Thom Yorke. La banda fue volviéndose cada vez más hermética y revolucionaria a medida que su fama aumentaba, consagrándose definitivamente con obras maestras como Ok Computer (1997) y Kid A (2000). El grupo incluso trasladaría su constante voluntad de experimentación al negocio de la música, utilizando inusuales métodos de distribución y promoción para sus cada vez más espaciados pero siempre notables lanzamientos como In Rainbows (2007), The King of Limbs (2011) o A Moon Shaped Pool (2016).



DISCOGRAFÍA

A Moon Shaped Pool (2016)

The King of Limbs (2011)

In Rainbows (2007)

Hail to the Thief (2003)

Amnesiac (2011)

Kid A (2000)

OK Computer (1997)

The Bends (1995)

Pablo Honey (1993)

