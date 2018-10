Pulp: Biografía, Discografía e Info

Pulp era una banda de rock inglesa formada en Sheffield en 1978. Su formación más conocida, coincidiendo con su apogeo creativo y de popularidad (1994–1996) consistió en Jarvis Cocker (voz, guitarra, teclados), Candida Doyle (teclados), Russell Senior (guitarra, violín), Mark Webber (guitarra, teclados), Steve Mackey (bajo) y Nick Banks (batería, percusión). Senior abandonó el grupo en 1996 y regresó para las giras en 2011, mientras que Leo Abrahams había sido un miembro de la banda desde que se reunieron en 2011, contribuyendo con guitarra eléctrica y acústica.

A lo largo de la década de 1980, la banda tuvo dificultades para encontrar el éxito, pero ganó prominencia en el Reino Unido a mediados de la década de 1990 con el lanzamiento de los álbumes His ‘n’ Hers en 1994 y, en particular, con A Different Class en 1995, que alcanzó el puesto número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido. El álbum generó cuatro singles para el Top Ten, incluyendo Common People y Sorted for E’s & Wizz, que alcanzaron el número dos en el UK Singles Chart. El estilo musical de Pulp durante este período consistió en música pop-rock influenciada por el disco junto con referencias a la cultura británica en sus letras. Cocker y la banda se convirtieron en figuras del movimiento Britpopvy fueron nominados para el Mercury Music Prize en 1994 por His ‘n’ Hers, premio que ganaron el premio en 1996 para Different Class y fueron nominados nuevamente en 1998 por This Is Hardcore. Pulp encabezó el Pyramid Stage del Festival de Glastonbury dos veces y fue considerado entre los “cuatro grandes” del Britpop, junto con Oasis, Blur y Suede.

La banda lanzó We Love Life en 2001, después de lo cual entraron en una pausa prolongada, habiendo vendido más de 10 millones de discos. Pulp se reunió y tocó en vivo nuevamente en 2011, con fechas en el Festival de la Isla de Wight, los Festivales de Reading y Leeds, Pohoda, el Festival de Sziget, el Primavera Sound, el Festival Exit y el Festival Wireless.

En enero de 2013, Pulp lanzó After You, una nueva grabación de una demo de We Love Life, como una descarga digital única. Fue el primer single de la banda desde Bad Cover Version en 2002. El 9 de marzo de 2014, Pulp y el cineasta Florian Habicht estrenaron el largometraje documental Pulp: A Film about Life, Death & Supermarkets en el Festival de Música y Cine SXSW en Austin, Texas. La película recorrió el circuito del festival de cine internacional y fue estrenada teatralmente por Oscilloscope Laboratories en los Estados Unidos en noviembre de 2014. Es la primera película sobre Pulp (y Sheffield) que ha estado realizada en colaboración con el grupo.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Pulp:

We Love Life (2001)

This Is Hardcore (1998)

Different Class (1995)

His ‘n’ Hers (1994)

Separations (1992)

Freaks (1987)

It (1983)