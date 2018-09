Primal Scream: Biografía, Discografía E Info

Primal Scream es una banda de rock escocesa formada originalmente en 1982 en Glasgow por Bobby Gillespie (voz) y Jim Beattie. La formación consiste en Gillespie, Andrew Innes (guitarra), Martin Duffy (teclados), Simone Butler (bajo) y Darrin Mooney (batería). Barrie Cadogan ha realizado giras y grabaciones con la banda desde 2006, como reemplazo después de la salida del guitarrista Robert “Throb” Young. También formó parte de la banda como bajista Mani, ex de The Stone Roses, desde 1996 hasta que en 2011 volvió a reunirse con su banda original.

Actuaron durante 1982-1984, pero su carrera no despegó hasta que Gillespie dejó su posición como baterista de The Jesus and Mary Chain. La banda fue una parte clave de la escena indie pop de mediados de la década de 1980, pero finalmente se alejó de su sonido jangly, adquiriendo más influencias psicodélicas y luego garage rock, antes de incorporar un elemento de música dance a su sonido. Su álbum de 1991 Screamadelica les lanzó a la fama. Su último álbum Chaosmosis fue lanzado el 18 de marzo de 2016.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Primal Scream:

Chaosmosis (2016)

More Light (2013)

Beautiful Future (2008)

Riot City Blues (2006)

Evil Heat (2002)

XTRMNTR (2000)

Vanishing Point (1997)

Give Out But Don’t Give Up (1994)

Screamadelica (1991)

Primal Scream (1989)

Sonic Flower Groove (1987)