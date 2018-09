Perfume Genius: Biografía, Discografía e Info

Mike Hadreas (nacido el 25 de septiembre de 1981), más conocido por su nombre artístico Perfume Genius, es un artista en solitario que vive en Seattle, Estados Unidos.

El álbum debut de Hadreas, Learning, se publicó el 21 de junio de 2010 a través de Turnstile Records en Europa y Matador Records en los Estados Unidos. Muchas de las canciones se grabaron en la casa de Hadreas. El álbum recibió rápidamente la aclamación de la crítica.

El segundo álbum de Hadreas, Put Your Back N 2 It, fue lanzado el 20 de febrero de 2012. Una vez más, Hadreas recibió elogios de críticos musicales y fanáticos por la intimidad sónica que su música alcanzó.

El video promocional del álbum, en el que aparecen Hadreas y el actor pornográfico Arpad Miklos abrazándose, fue considerado por YouTube como inseguro para ser visto en familia, lo que hizo que se acusase a la plataforma de homofobia.

El 23 de septiembre de 2014, Hadreas lanzó su tercer álbum, Too Bright, coproducido por Adrian Utley de Portishead, con gran éxito de crítica. El álbum fue un salto transformador para Hadreas y marcó una nueva trayectoria en su carrera, recibiendo excelentes críticas de una serie de publicaciones.

Tras el lanzamiento del álbum, Hadreas salió de gira para presentar el álbum con muchos conciertos colgando el cartel de no hay entradas. Además, contribuyó con una versión de To Lay Me Down de The Grateful Dead a Day of the Dead, un álbum tributo benéfico que fue auspiciado y producido por miembros de The National y lanzado por 4AD el 20 de mayo de 2016. La versión de Hadreas fue una colaboración con Sharon Van Etten. Todos los beneficios del álbum estaban destinados a luchar contra el SIDA / VIH y los problemas de salud relacionados en todo el mundo a través de la Organización Red Hot.

El 16 de septiembre de 2016, Hadreas publicó una versión de Elvis Can’t Help Falling in Love en colaboración con Prada.

El 21 de marzo de 2017, Hadreas anunció su cuarto álbum de estudio No Shape y lanzó el primer sencillo Slip Away, que fue acompañado por un video musical dirigido por el frecuente colaborador de Bjork, Andrew Thomas Huang. El sencillo fue designado como Mejor nueva canción por Pitchfork.

No Shape fue lanzado a través de Matador el 5 de mayo de 2017. Fue producido por Blake Mills (Fiona Apple, John Legend, Alabama Shakes) y mezclado por el ingeniero ganador del premio Grammy Shawn Everett. El álbum fue elogiado por la crítica, y poco después de su lanzamiento, Perfume Genius fue invitado a elegir parte de la programación del Le Guess Who? Festival en Utrecht en noviembre, por el que invitó, entre otros, a Aldous Harding, Mount Eerie, Weyes Blood y el coro de mujeres búlgaras Le Mystère des Voix Bulgares.

Discografía de Perfume Genius:

No Shape (2017)

Too Bright (2014)

Put Your Back N 2 It (2012)

Learning (2010)