BIOGRAFÍA DE PAUL WELLER

Como líder de The Jam, Paul Weller encabezó la banda más popular de la era del punk británico, y representó una enorme influencia para legiones de roqueros ingleses, desde sus contemporáneos mod revivalistas hasta The Smiths en los ochenta y Oasis en los noventa. Durante la última época de The Jam, Weller demostró una creciente fascinación por el soul y la música de Motown, que lo llevaría a crear el grupo de pop sofisticado The Style Council, en 1983. A medida que transcurría la carrera de The Style Council, el interés de Weller por el soul fue mutando en pasión por el jazz-pop y la música house, algo que eventualmente daría pie a una exitosa carrera como solista.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE PAUL WELLER

Paul Weller (1992)

Wild Wood (1993)

Stanley Road (1995)

Heavy Soul (1997)

Heliocentric (2000)

Illumination (2002)

Studio 150 (2004)

As Is Now (2005)

22 Dreams (2008)

Wake Up the Nation (2010)

Sonik Kicks (2012)

Saturns Pattern (2015)

A Kind Revolution (2017)[37]

True Meanings (2018)

On Sunset (2020)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

