“Joder, otra vez le he escrito. Me ha vuelto a dejar en visto”. Si esto te suena, Pantocrator te van a encantar. El grupo de Barcelona se supone liderado por Marta Delmont y Marina Correa, pero en realidad lleva las riendas del proyecto su pésima gestión emocional. En 2019 han publicado Villacapullos, un disco de powerpop y garage con toques de realismo garrulo. Igual tú no sabes que perteneces al ministerio de las básicas, pero ellas sí. Han pasado ya veinte crisis como la tuya y señalan todas tus vergüenzas: esas verdades que nunca reconocerás, tus crisis existenciales y tus líos con Tinder. Conocen a todos los capullos con los que has ligado y ligarás y hasta a aquellos con los que solo te encontrarás en un bar, tontearás 15 minutos y ya. Conocen, en resumen, la historia de tu vida y te la cuentan, acompañadas por Xiri Romaní y Robert Busquets, con humor ácido e ironía post-millennial.

Fuente: Primavera Sound



DISCOGRAFÍA

La Masacre de Putis – EP (2020)

Villacapullos (2019)

