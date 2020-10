BIOGRAFÍA DE ÓLAFUR ARNALDS

El islandés Ólafur Arnalds ingresó en el campo de la música neo-clásica casi por accidente. Cuando la banda alemana Heaven Shall Burn escuchó algunos de sus demos, le pidieron que escribiera unas piezas para piano y cuerdas para utilizar en su álbum Antigone (2004), que a su vez terminaron atrayendo la atención de Erased Tapes. El sello le propuso entonces a Arnalds grabar un disco en el que interpretaba sus composiciones al piano acompañado por un cuarteto de cuerdas. El álbum, titulado Eulogy for Evolution, apareció en 2007, seguido en 2010 por …And They Have Escaped The Weight of Darkness. En 2011 realizó el que quizás sea su trabajo más conocido al componer la banda de sonido de la película de Sam Levinson Another Happy Day.

DISCOGRAFÍA DE ÓLAFUR ARNALDS

Eulogy for Evolution (2007)

…And They Have Escaped the Weight of Darkness (2010)

For Now I Am Winter (2013)

Re:member (2018)

some kind of peace (2020)

IMPRESCINDIBLES

