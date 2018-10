Oasis: Biografía, Discografía e Info

Oasis fue una banda de rock inglesa formada en Manchester en 1991. Desarrollada a partir de un grupo anterior, Rain, la banda originalmente estaba compuesta por Liam Gallagher (voz, pandereta), Paul “Bonehead” Arthurs (guitarra), Paul “Guigsy” McGuigan (bajo guitarra), y Tony McCarroll (batería). Al regresar a Manchester, el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher (guitarra principal, voz) se unió como un quinto miembro, que formó el núcleo de la banda y estableció su formación. Durante el transcurso de su existencia, han sufrido varios cambios de formación.

Oasis firmó con la discográfica independiente Creation Records en 1993 y lanzó su disco debut Definitely Maybe (1994). Al año siguiente, la banda grabó (What’s the Story) Morning Glory? (1995) con el baterista Alan White, en medio de una gran rivalidad con el otro gran grupo líder del movimiento Britpop, Blur. Junto con Suede, Pulp, Blur y otros, Oasis llegó a ser considerado como una de las principales bandas del movimiento Britpop. En muchos aspectos, eclipsaron a sus pares en términos de éxito comercial y su influencia en la cultura británica. (What’s the Story) Morning Glory? se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, con 22 millones de copias en todo el mundo y los hermanos Gallagher aparecieron regularmente en los periódicos sensacionalistas por las disputas entre ellos y su estilo de vida salvaje.

En 1996, Oasis tocó dos noches en Knebworth para una audiencia de 125.000 cada noche, que eran en ese momento los mayores conciertos al aire libre en la historia del Reino Unido. 2,5 millones de personas solicitaron entradas, que sigue siendo la mayor demanda de un espectáculo así en la historia británica.

En 1997, Oasis lanzó su tercer álbum, Be Here Now (1997). Aunque fue el álbum que más rápido se vendió en la historia de las listas del Reino Unido, y llegó a despachar 8 millones de copias, su popularidad se redujo rápidamente.

McGuigan y Arthurs dejaron Oasis en 1999 cuando la banda lanzó Standing on the Shoulder of Giants (2000). Fueron reemplazados por el ex guitarrista y cantante de Heavy Stereo Gem Archer y el ex guitarrista / líder de Ride Andy Bell.

Su quinto álbum de estudio Heathen Chemistry llegó en 2002. En 2004, White se fue, dejándolos como un cuarteto, con la adición del baterista de Who Zak Starkey como un quinto miembro no oficial de grabación y gira. Encontraron renovado éxito y popularidad con Don’t Believe the Truth (2005), pero tras la grabación del séptimo álbum de la banda, Dig Out Your Soul, en mayo de 2008, Starkey, que se había convertido en miembro oficial durante las sesiones de grabación, se fue. Chris Sharrock fue contratado como miembro de gira, y Oasis hizo su última gira como banda colectiva. Durante la misma, la deteriorada relación de los hermanos llevó a Noel Gallagher a anunciar su partida en agosto de 2009, después de un altercado entre bastidores con Liam. El resto de la banda, dirigida por Liam, decidió continuar bajo el nombre de Beady Eye hasta su separación en 2014, mientras que Noel formó un proyecto en solitario.

Oasis ha tenido ocho singles y ocho discos número uno en el Reino Unido. Han ganado diecisiete premios NME, nueve Q Awards, cuatro MTV Europe Music Awards y seis Brit Awards, incluyendo uno en 2007 por Contribución excepcional a la música y uno por el Mejor álbum de los últimos 30 años por (What’s the Story) Morning Glory?, que también es el quinto álbum más vendido en la historia de la lista del Reino Unido, y fue el disco más vendido en el Reino Unido de la década de 1990. Han sido nominados para tres Premios Grammy. Hasta el año 2009, cuando se separaron, Oasis había vendido un total de 75 millones de discos.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Oasis:

Dig Out Your Soul (2008)

Don’t Believe the Truth (2005)

Heathen Chemistry (2002)

Standing on the Shoulder of Giants (2000)

Be Here Now (1997)

(What’s the Story) Morning Glory? (1995)

Definitely Maybe (1994)