BIOGRAFÍA

La evolución de la carrera de Novedades Carminha es un caso digno de estudio para la historia de la música de nuestro país. Si escuchas Ya no te veo, perteneciente a su trabajo publicado en 2019 Ultraligero, con ese guiño al trap y al vocoder y luego te pasas, por ejemplo, al garaje punk de Pesetas, perteneciente a su disco Jódete y Baila de 2011, puedes pensar que no se trata del mismo grupo. Pero lo es. Y no solo eso, sino que además tiene sentido porque el hilo conductor sigue siendo el mismo: canallismo, himnos y punk, porque el punk no es sólo un estilo de música, sino una actitud. Es curioso también que aunque las canciones que hacían en 2009 no son las mismas de 2019 (ni por asomo), sus fans no han dejado de seguirles y su legión de seguidores ha crecido de manera sustanciosa sobre todo a partir del disco Campeones del mundo (2016). Esto pasa muy pocas veces y Novedades Carminha son una de esas excepciones. Tienen ese botón que pulsan cada vez que se enfrentan a un nuevo trabajo y siempre se enciende la luz verde, cada vez más intensa. La misma que brilla en sus impecables conciertos superados en calidad día a día. Fuente: Tomavistas Festival

DISCOGRAFÍA

Ultraligero (2019)

Campeones del mundo (2016)

Juventud Infinita (2014)

Jódete Y Baila (2011)

Te vas con cualquiera (2009)

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS