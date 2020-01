BIOGRAFÍA

New Order no necesita presentación. Una auténtica leyenda de la música independiente. Age of Constent, Blue Monday, Crystal o Bizarre Love Triangle son solo algunos de los temas que los han elevado como los reyes en aquello de unir la oscuridad del post-punk con los arreglos bailables del synthpop o el dance-rock. Su último álbum de estudio, Music Complete (2015) fue calificado por la prensa como uno de los mejores discos de su carrera. Restless, Plastic o Tutti Frutti son desde entonces algunos de los temas más celebrados por sus seguidores en sus directos.

Fuente: Low Festival

DISCOGRAFÍA

Complete Music (2016)

Music Complete (2015)

Lost Sirens (2013)

Waiting For The Sirens’ Call (2005)

Get Ready (2001)

Republic (1993)

Technique (1989)

Brotherhood (1986)

Low-Life (1985)

Power, Corruption & Lies (1983)

Movement (1981)

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS