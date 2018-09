My Bloody Valentine: Biografía, Discografía E Info

My Bloody Valentine es una banda de rock anglo-irlandesa formada en Dublín en 1983. Desde 1987, la formación de la banda ha consistido en los miembros fundadores Kevin Shields (voz, guitarra, sampleador) y Colm Ó Cíosóig (batería, sampler), con Bilinda Butcher ( voz, guitarra) y Debbie Googe (bajo). Su música es mejor conocida por su fusión de texturas de guitarra disonantes con melodía etérea y técnicas de producción poco ortodoxas, y ayudó a promover el subgénero del rock alternativo conocido como shoegaze durante la década de 1980 y principios de 1990.

Tras varios lanzamientos fallidos y cambios de formación, My Bloody Valentine firmó con Creation Records en 1988. La banda lanzó varios EP exitosos, incluyendo You Made Me Realize (1988), Glider (1990) y Tremolo (1991), y dos álbumes de estudio, Isn’t Anything (1988) y Loveless (1991), que a menudo es descrito como su obra maestra y uno de los mejores álbumes de la década de 1990. Tras ser despedidos por Creation después de este último lanzamiento debido a los exagerados costes de producción del álbum, en 1992 firmaron con Island Records, tras lo que grabaron varios álbumes de material inédito que no llegaron a ver la luz.

Googe y Ó Cíosóig dejaron la banda en 1995, y fueron seguidos por Butcher en 1997. Incapaz de completar el sucesor de Loveless, Shields se aisló y, en sus propias palabras, “se volvió loco“. En 2007, anunció que se había reunido con sus compañeros de banda, y My Bloody Valentine posteriormente se embarcó en una gira mundial. Su tercer álbum de estudio largamente retrasado, m b v, se lanzó en 2013.

Discografía de My Bloody Valentine:

m b v (2013)

Loveless (1991)

Isn’t Anything (1988)