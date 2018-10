Muse: Biografía, Discografía e Info

Muse es una banda de rock inglesa procedente de Teignmouth, Devon, y que fue formada en 1994. La banda está compuesta por Matt Bellamy (voz principal, guitarra, teclados), Chris Wolstenholme (bajo, coros) y Dominic Howard (batería).

Muse firmó con Maverick Records y lanzó su álbum debut, Showbiz, en 1999, mostrando el falsete de Bellamy y un melancólico estilo de rock alternativo. Su segundo álbum, Origin of Symmetry (2001), incorporó instrumentación más amplia e influencias clásicas románticas, y les ganó una reputación de actuaciones en vivo enérgicas. Absolution (2003) vio una mayor influencia clásica y se convirtió en el primero de cinco álbumes consecutivos número uno en el Reino Unido.

Black Holes and Revelations (2006) incorporó elementos electrónicos y pop, que se muestran en singles como Supermassive Black Hole. El álbum trajo a Muse un éxito internacional más amplio. The Resistance, basado libremente en 1984 en 2009 y The 2nd Law en 2012 exploraron temas de opresión gubernamental y levantamiento civil y consolidaron a Muse como uno de los grupos más importantes del rock de estadios en el mundo. Su séptimo álbum, Drones (2015), fue un álbum conceptual sobre la guerra de drones y regresó a un sonido de rock más duro. Su octavo álbum, Simulation Theory, con un estilo retro de los 80, se lanzará en noviembre de 2018.

Muse ha ganado numerosos premios, incluidos dos Premios Grammy, dos Brit Awards, cinco MTV Europe Music Awards y ocho NME Awards. En 2012 recibieron el Premio Ivor Novello por el Logro Internacional de la Academia Británica de Compositores, Autores y Compositores. Han vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo.

Discografía de Muse:

Drones (2015)

The 2nd Law (2012)

The Resistance (2009)

Black Holes and Revelations (2006)

Absolution (2003)

Origin of Symmetry (2001)

Showbiz (1999)