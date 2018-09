Mumford & Sons: Biografía, Discografía e Info

Mumford & Sons es una banda británica formada en 2007 y compuesta por Marcus Mumford (voz principal, guitarra eléctrica, guitarra acústica, batería), Ben Lovett (voz, teclado, piano, sintetizador), Winston Marshall (voz, guitarra eléctrica, banjo) y Ted Dwane (voz, bajo, contrabajo).

Mumford & Sons han lanzado tres álbumes de estudio: Sigh No More (2009), Babel (2012), Wilder Mind (2015) y recientemente anunciaron el lanzamiento de su nuevo álbum, Delta para el 16 de noviembre de 2018. Sigh No More alcanzó el número dos en el UK Albums Chart y el Billboard 200 en los EE. UU. Babel y Wilder Mind debutaron directamente en el número uno en el Reino Unido y EE. UU., siendo Babel el álbum de rock más rápidamente vendido de la década.

La banda también ha publicado tres álbumes en vivo: Live at Shepherd’s Bush Empire (2011), The Road to Red Rocks (2012) y Live from South Africa: Dust and Thunder (2017).

La banda ha ganado varios premios de música a lo largo de su carrera, con Sigh No More ganando el Brit Award por Mejor álbum británico en 2011, una nominación al premio Mercury y seis nominaciones a los Grammy. Su actuación en directo en la ceremonia de los Grammy 2011 junto a Bob Dylan y The Avett Brothers dio lugar a un aumento en la popularidad de la banda en los Estados Unidos. La banda recibió ocho nominaciones a los premios Grammy por Babel y ganó el Grammy Award por el álbum del año. La banda también ganó el Brit Award por Mejor grupo británico en 2013.

Discografía de Mumford & Sons:

Wilder Mind (2015)

Babel (2012)

Sigh No More (2009)