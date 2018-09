Miles Kane: Biografía, Discográfica e Info

Miles Peter Kane (nacido el 17 de marzo de 1986) es un músico inglés, mejor conocido como solista y colíder de The Last Shadow Puppets. También fue el antiguo líder de The Rascals, antes de que la banda anunciara su separación en agosto de 2009.

Actualmente está siguiendo una carrera en solitario al mismo tiempo que sigue siendo parte de The Last Shadow Puppets. Su primer álbum en solitario, Colour of the Trap, fue lanzado el 9 de mayo de 2011 y el siguiente, Don’t Forget Who You Are fue lanzado el 3 de junio de 2013. Su último álbum en solitario, Coup De Grace, fue lanzado el 10 de agosto de 2018 a través de Virgin EMI.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Miles Kane:

Coup de Grace (2018)

Don’t Forget Who You Are (2013)

Colour of The Trap (2011)