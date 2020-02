BIOGRAFÍA

Antes de transformarse en una de las bandas españolas de indie rock más populares de su generación, los catalanes Love of Lesbian transitaron por una primera etapa en la que cantaban en inglés, documentada en los discos Microscopic movies (1999), It is fiction? (2002) y Ungravity (2003). Tras pasarse definitivamente al castellano en Maniobras de escapismo (2005), el grupo comenzó a acumular los elogios de la crítica especializada y en 2009 accedió a la popularidad masiva con 1999, primer disco para la multinacional Warner Records. Tras tres años de giras, la banda regresó en 2012 con el igualmente exitoso La noche eterna. Los días no vividos, seguido en 2016 por El poeta Halley. En 2018 Love of Lesbian celebró sus veinte años con el directo El gran truco final.

DISCOGRAFÍA

El Gran Truco Final (2018)

El Poeta Halley (2016)

La Noche Eterna – Los Días No Vividos (2012)

1999 (2009)

Cuentos Chinos para Niños del Japón (2007)

Maniobras de Escapismo (2005)

Ungravity (2003)

Is It Fiction? (2001)

