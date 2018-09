Laura Marling: Biografía, Discografía e Info

Laura Beatrice Marling (nacida el 1 de febrero de 1990) es una cantante y compositora de folk británico que ganó el Brit Award como Mejor Artista Solo Femenina Británica en los Brit Awards 2011, y fue nominada para el mismo premio en los Brit Awards de 2012, 2014, 2016 y 2018.

Nacida en Berkshire, en el sureste de Inglaterra, Marling se unió a sus hermanas mayores en Londres a los 16 años para desarrollar su carrera en la música. Participó en varios grupos y lanzó su álbum debut Alas, I Can not Swim en 2008. Tanto su primer álbum, como el segundo I Speak Because I Can, y el cuarto Once I Was an Eagle fueron nominados para el Mercury Music Prize en 2008, 2010 y 2013, respectivamente. Su sexto disco, Semper Femina, fue nominado para un premio Grammy en la categoría Mejor Álbum Folk.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Laura Marling:

Semper Femina (2017)

Short Movie (2015)

Once I Was an Eagle (2013)

A Creature I Don’t Know (2011)

I Speak Because I Can (2010)

Alas, I Cannot Swim (2008)