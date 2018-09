Lana Del Rey: Biografía, Discografía e Info

Elizabeth Woolridge Grant (nacida el 21 de junio de 1985), conocida profesionalmente como Lana Del Rey, es una cantante y compositora estadounidense. Su música ha sido destacada por los críticos por su estilizada calidad cinematográfica, su preocupación por temas de romance trágico, glamour y melancolía, y sus referencias a la cultura pop, particularmente a los años 1950 y 1960 en la cultura americana.

Del Rey se mudó a Nueva York en 2005 para embarcarse en su carrera musical. Después de numerosos proyectos, incluido su álbum debut y el inédito Sirens, su llegada a la fama se produjo después del éxito viral de su single Video Games en 2011, tras lo que firmó con Interscope y Polydor.

Su debut en la discográfica con Born to Die (2012) resultó ser un éxito internacional y generó su primer single top-ten en el Billboard Hot 100 con el remix de Cedric Gervais de Summertime Sadness. Desde entonces, Del Rey ha lanzado dos álbumes número uno Billboard 200 con Ultraviolence (2014) y Lust for Life (2017), junto con los lanzamientos top-ten Paradise (2012) y Honeymoon (2015). Asimismo, ha recibido nominaciones para el Premio Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop tanto para Paradise como para Lust for Life.

Del Rey ha contribuido en varias bandas sonoras de películas, como Young and Beautiful para The Great Gatsby (2013) y el tema homónimo de Big Eyes (2014), que le valió nominaciones para los Grammy y Golden Globe, respectivamente. Asimismo, protagonizó la película musical Tropico (2013) y varios cortometrajes para acompañar su trabajo, incluyendo Ride (2012), National Anthem (2012) y Freak (2015), todos los cuales escribió.

Hasta este momento de 2018, Del Rey ha vendido más de 14 millones de álbumes en todo el mundo.

Discografía de Lana Del Rey:

Lust For Life (2017)

Honeymoon (2015)

Ultraviolence (2014)

Born To Die (2012)