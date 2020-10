BIOGRAFÍA DE LA HABITACIÓN ROJA

La Habitación Roja es una de las bandas más destacadas del indie pop español de mediados de los noventa en adelante. Formada en Valencia en 1994, el grupo fue definiendo su propuesta entre festivales y maquetas hasta finalmente lograr editar su álbum debut homónimo en 1998. Sus emotivas canciones, inspiradas en bandas como The Cure o New Order y coronadas con estribillos perfectos, les permitieron transcender el ámbito independiente y acceder a una audiencia masiva, en particular con Nuevos tiempos (2005) y Cuando ya no quede nada (2007), ambos producidos por Steve Albini. En 2014 el grupo celebró sus dos décadas de existencia con el compilado La moneda en el aire. Dos años después regresó con Sagrado corazón, décimo álbum de una discografía también pródiga en sencillos y mini discos, y en 2018 volvieron a hacerlo con Memoria, su último trabajo hasta la fecha.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE LA HABITACIÓN ROJA

La Habitación Roja (1998)

Largometraje (1999)

Radio (2001)

4 (2003)

Nuevos tiempos (2005)

Cuando ya no quede nada (2007)

Universal (2010)

Fue Eléctrico (2012)

La moneda en el aire (2014)

Sagrado corazón (2016)

Memoria (2018)

