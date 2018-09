Kurt Vile: Biografía, Discografía e Info

Kurt Samuel Vile (nacido el 3 de enero de 1980) es un cantante, compositor, multiinstrumentista y productor musical estadounidense. Es conocido por su trabajo en solitario y por haber sido el guitarrista principal de la banda de rock The War on Drugs. Tanto en el estudio como durante las actuaciones en vivo, Vile está acompañado por su banda The Violators, que actualmente incluye a Jesse Trbovich (bajo, guitarra, saxofón), Rob Laakso (guitarra, bajo) y Kyle Spence (batería).

Influenciado por Pavement, Neil Young, Tom Petty y John Fahey, Vile comenzó su carrera musical creando grabaciones domésticas lo-fi con Adam Granduciel en Philadelphia, con quien ha participado en los primeros trabajos de The War on Drugs y varios proyectos individuales.

Centrándose en su carrera en solitario, Vile lanzó dos álbumes, Constant Hitmaker (2008) y God Is Saying This to You… (2009), compilando varias grabaciones caseras que datan de 2003. Vile firmó con Matador Records en 2009, y lanzó su tercer álbum, Childish Prodigy, ese mismo año. El álbum fue el primero que grababa en un estudio y con la participación completa de The Violators.

En 2011, Vile lanzó su cuarto álbum de estudio, Smoke Ring for My Halo, que aumentó significativamente su popularidad. Su quinto álbum de estudio, Wakin on a Pretty Daze, fue lanzado en 2013, con Laakso reemplazando a Granduciel en su banda de acompañamiento. En 2015, Vile lanzó su sexto álbum de estudio, album, b’lieve I’m goin down… El sencillo principal del álbum, Pretty Pimpin, es la canción de mayor éxito en las listas de Vile hasta la fecha, y llegó a encabezar la lista del Billboard Adult Alternative Songs en marzo de 2016.

Su último proyecto ha sido el lanzamiento en 2017 de Lotta Sea Lice, una colaboración con la cantante y guitarrista australiana Courtney Barnett.

En 2018, Vile anunció su séptimo álbum de estudio en solitario, Bottle It In, que se lanzará el 12 de octubre de 2018.

Discografía de Kurt Vile:

b’lieve I’m goin down (2015)

Wakin on a Pretty Daze (2013)

Smoke Ring for My Halo (2011)

Childish Prodigy (2009)

God Is Saying This to You… (2009)

Constant Hitmaker (2008)