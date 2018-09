Kings of Leon: Biografía, Discografía e Info

Kings of Leon es una banda de rock estadounidense formada en Nashville, Tennessee, en 1999. La banda está compuesta por los hermanos Caleb Followill (nacido el 14 de enero de 1982, vocalista, guitarra rítmica), Nathan Followill (nacido el 26 de junio de 1979, batería, percusión, coros) y Jared Followill (nacido el 20 de noviembre de 1986, bajo, coros), con su primo Matthew Followill (nacido el 10 de septiembre de 1984, guitarra solista, coros).

Inicialmente, la música de la banda era una mezcla de influencias sureñas de rock y blues, pero ha ido evolucionando a lo largo de los años para incluir una variedad de géneros y un sonido de rock alternativo más alternativo. Kings of Leon logró el éxito inicial en el Reino Unido con nueve singles Top 40, dos premios BRIT en 2008, y los tres álbumes de la banda hasta ese momento alcanzaron el top 5 de la lista de álbumes del Reino Unido. Su tercer álbum, Because of the Times, también alcanzó el puesto número uno.

Después del lanzamiento de Only by the Night en septiembre de 2008, la banda logró éxitos en las listas de Estados Unidos. Los singles Sex on Fire, Use Somebody y Notion alcanzaron el número uno en la lista Hot Modern Rock Tracks. El álbum fue su primer Disco de Platino en Estados Unidos, y también fue el álbum más vendido de 2008 en Australia, siendo certificado platino en nueve ocasiones.

El quinto álbum de la banda, Come Around Sundown, se publicó el 18 de octubre de 2010, seguido Mechanical Bull el 24 de septiembre de 2013 y WALLS el 14 de octubre de 2016. Hasta el momento, el grupo tiene 12 nominaciones a los premios Grammy, incluidas 4 victorias.

Discografía de Kings of Leon:

Walls (2016)

Mechanical Bull (2013)

Come Around Sundown (2010)

Only By The Night (2008)

Because of the Times (2007)

Aha Shake Heartbreak (2004)

Youth & Young Manhood (2003)