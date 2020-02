BIOGRAFÍA

Cuando Archy Marshall aka King Krule visitó Primavera Sound por última vez, en 2017, aún no había publicado The Ooz, ese ¿disco? en forma de objeto sonoro no identificado que cimentó su estatus como cantautor extraterrestre, del futuro y del pasado a la vez, de ninguna parte. Aunque aún le quedaban meses para salir, Marshall estrenó en directo alguna que otra canción nueva, porque él se siente como en casa en ese espacio de tránsito, de no-materia, en el vacío que se crea entre un avistamiento y el siguiente. Para cuando vuelva a visitarnos, The Ooz ya tendrá casi tres años, quién sabe cuánto faltará para el siguiente, y King Krule, ese eco que llega del mismísimo centro de la tierra, volverá a manifestarse ante nosotros por una noche.

DISCOGRAFÍA

Man Alive! (2020)

The OOZ (2017)

6 Feet Beneath the Moon (2013)

