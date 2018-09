Kaiser Chiefs: Biografía, Discografía E Info

Kaiser Chiefs es una banda inglesa indie rock procedente de Leeds que se formó en 2000 como Parva, lanzando un álbum de estudio, 22, en 2003, antes de renombrar y establecerse en su nombre actual ese mismo año. Desde su formación, la banda está compuesta por el vocalista principal Ricky Wilson, el guitarrista Andrew “Whitey” White, el bajista Simon Rix, el teclista y baterista ocasional Nick “Peanut” Baines y, desde 2013 el baterista Vijay Mistry, quien reemplazó al baterista fundador Nick Hodgson, que dejó la banda en finales de 2012.

Principalmente inspirada por la música new wave y punk rock de finales de los 70 y 80, la banda ha lanzado seis álbumes originales de estudio: Employment (2005), Yours Truly, Angry Mob (2007), Off with Their Heads (2008), The Future Is Medieval (2011), Education, Education, Education & War (2014) y Stay Together (2016), así como un EP Lap of Honor (2005), un álbum recopilatorio llamado Souvenir: The Singles 2004-2012 (2012) y numerosos singles, incluyendo la canción número uno Ruby.

Su álbum Employment disfrutó de éxito crítico y comercial con más de tres millones de copias vendidas. Han ganado tres premios Brit Awards, incluido el premio al mejor grupo británico, un premio NME al mejor álbum, y fueron preseleccionado para el Mercury Prize.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Kaiser Chiefs:

Stay Together (2016)

Education, Education, Education & War (2014)

The Future Is Medieval (2011)

Off with Their Heads (2008)

Yours Truly, Angry Mob (2007)

Employment (2005)