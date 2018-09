Jake Bugg (nacido como Jake Edwin Charles Kennedy, 28 de febrero de 1994) es un músico, cantante y compositor inglés. Su álbum debut homónimo, Jake Bugg, fue lanzado en octubre de 2012 y alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido.

Su segundo álbum, Shangri La, fue lanzado en noviembre de 2013 y su tercer álbum On My One, en junio de 2016. Su cuarto álbum Hearts That Strain, principalmente acústico y producido por Dan Auerbach, fue lanzado en septiembre 2017.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Jake Bugg:

Hearts That Strain (2017)

On My One (2016)

Shangri La (2013)

Jake Bugg (2012)