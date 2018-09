Jack White: Biografía, Discografía e Info

John Anthony “Jack” White (nacido el 9 de julio de 1975) es un cantante y compositor estadounidense. Es mejor conocido como el cantante principal y guitarrista del dúo The White Stripes, pero también ha tenido éxito en otras bandas y como solista. White ha disfrutado de un éxito constante crítico y popular y es ampliamente reconocido como uno de los artistas clave en el renacimiento del garage rock de la década de 2000. Ha ganado doce Premios Grammy, y sus tres álbumes en solitario han alcanzado el número uno en las listas de Billboard. Rolling Stone lo clasificó número 70 en su lista de 2010 de Los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos.

Después de trabajar como baterista en varias bandas clandestinas de Detroit, White fundó The White Stripes en su nativa Detroit con su entonces esposa Meg White en 1997. Su álbum de 2001, White Blood Cells, les dio fama internacional con el single Fell In Love With A Girl. Este reconocimiento brindó a White oportunidades para colaborar con artistas famosos, como Loretta Lynn y Bob Dylan.

En 2006, White fundó The Raconteurs con Brendan Benson, y en 2009 The Dead Weather con Alison Mosshart de The Kills. En 2008 grabó Another Way To Die (la canción principal de la película de 2008 de James Bond, Quantum of Solace) junto con Alicia Keys, convirtiéndose en el único dúo en interpretar una canción de Bond.

El 24 de abril de 2012, White lanzó su álbum debut como solista, Blunderbuss. Su segundo álbum de estudio, Lazaretto, fue lanzado el 10 de junio de 2014. Ambos recibieron gran reconocimiento comercial y crítico. Su tercer álbum de estudio, Boarding House Reach, fue lanzado el 23 de marzo de 2018.

White es miembro de la junta de la National Recording Preservation Foundation de la Biblioteca del Congreso. Su sello discográfico y estudio Third Man Records lanza grabaciones de vinilo de su propio trabajo, así como el de otros artistas y niños de escuelas locales. Lazaretto tiene el récord de la mayor cantidad de ventas de vinilos en la primera semana desde 1991. White tiene una extensa colección de guitarras y otros instrumentos y tiene una preferencia por artículos vintage que a menudo tienen conexiones con famosos artistas del blues. Es un defensor vocal de las técnicas de grabación analógicas.

Discografía de Jack White:

Boarding House Reach (2018)

Lazaretto (2014)

Blunderbuss (2012)