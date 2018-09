Imagine Dragons: Biografía, Discografía e Info

Imagine Dragons es una banda estadounidense de pop rock de Las Vegas, Nevada, compuesta por el vocalista principal Dan Reynolds, el guitarrista principal Wayne Sermon, el bajista Ben McKee y el baterista Daniel Platzman.

La banda comenzó a tener repercusión con el single It’s Time, seguido de su galardonado álbum debut Night Visions (2012), que incluía las canciones Radioactive y Demons. Gracias a este disco, fueron señalados por Billboard, Rolling Stone o MTV como una de las bandas a seguir a partir de ese momento.

El segundo álbum de estudio de la banda, Smoke + Mirrors (2015), alcanzó el número uno en los EE. UU., Canadá y el Reino Unido. El álbum fue precedido por los singles I Bet My Life, Gold y Shots. La banda se embarcó en una gira mundial de diez meses de duración, tras lo que siguió una breve pausa en 2016, con actuaciones ocasionales y contribuciones de bandas sonoras durante el resto del año.

La banda lanzó su tercer álbum de estudio, Evolve (2017), que incluye los exitosos singles Believer, Thunder y Whatever It Takes. El álbum llegó al top 5 en la mayoría de los países.

Imagine Dragons ha ganado tres American Music Awards, nueve Billboard Music Awards, un Grammy Award, un MTV Video Music Award y un World Music Award. En mayo de 2014, la banda fue nominada para catorce Premios Billboard de la Música, incluyendo Mejor Artista del Año y un Premio Milestone, que reconoce la innovación y la creatividad de artistas de diferentes géneros. Imagine Dragons ha vendido 12 millones de álbumes y 35 millones de singles en todo el mundo. En abril de 2018, la banda fue nominada once veces más para los Billboard Music Awards.

Discografía de Imagine Dragons:

Evolve (2017)

Smoke + Mirrors (2015)

Night Visions (2012)