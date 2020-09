BIOGRAFÍA DE GORILLAZ

Gorillaz es una creación de Damon Albarn (Blur) junto al artista visual Jamie Hewlett. Hewlett es el responsable de la imagen del grupo y de los avatares de los miembros virtuales (Murdoc, 2-D, Russel y Noodle) mientras que Albarn se encarga de la música acompañado por diferentes colaboradores. El proyecto se estrenó con Gorillaz en 2001, álbum que causó sensación en todo el mundo gracias a su original fusión de hip-hop, electrónica e indie rock. Ocupado en sus múltiples actividades, Albarn retomaría Gorillaz de manera esporádica para realizar discos como Demon Days (2005), Plastic Beach (2010) o The Now Now (2018). Entre los artistas que han participado del proyecto aparecen Danger Mouse, Dan The Automator, Mos Def, Bobby Womack, Paul Simonon, De La Soul, Gruff Rhys y muchos más

DISCOGRAFÍA DE GORILLAZ

Gorillaz (2001)

Demon Days (2005)

Plastic Beach (2010)

The Fall (2010)

Humanz (2017)

The Now Now (2018)

Song Machine, Season One: Strange Timez (2020)

