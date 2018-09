Franz Ferdinand: Biografía, Discografía e Info

Franz Ferdinand es una banda de rock indie escocesa de Glasgow, formada en 2002. La formación original de la banda estaba compuesta por Alex Kapranos (voz principal y guitarra, teclado), Nick McCarthy (guitarra rítmica, teclados y coros), Bob Hardy (bajo) y Paul Thomson (batería, percusión y coros). Julian Corrie (teclados, sintetizador, guitarra y coros) y Dino Bardot (guitarra y coros) se unieron a la banda en 2017 después de que McCarthy se fuera el año anterior. La banda ha sido notable por ser una de las bandas de revival post-punk más populares, obteniendo múltiples éxitos top 20 en el Reino Unido. Han sido nominados para varios Premios Grammy y han recibido dos Brit Awards, uno de ellos ganador de Best British Group, además de un NME Award.

Los dos primeros sencillos de la banda, Darts of Pleasure y Take Me Out, alcanzaron el número 1 en la lista de singles del Reino Unido. Además, Take Me Out logró llegar al éxito en varios países y llegó a ganar una nominación al Grammy a la Mejor Interpretación Rock por un Dúo o Grupo con Voz. Lanzaron su álbum debut homónimo en 2004 ante la aclamación de la crítica, y consiguieron hacerse con el Mercury Prize 2004 y obtuvo una nominación al Grammy como Mejor Álbum Alternativo.

En 2005, la banda lanzó su segundo álbum de estudio, You Could Have It So Much Better, que fue producido por Rich Costey. El álbum fue un éxito y alcanzó el top 10 en varios países. En la 48 ª edición de los Premios Grammy, el álbum obtuvo una nominación al Mejor Álbum Alternativo y uno de sus singles, Do You Want To, obtuvo una nominación a Mejor Interpretación Rock por un Dúo o Grupo con Voz.

El tercer álbum del grupo, Tonight: Franz Ferdinand, se publicó en enero de 2009. El álbum fue notable por presentar un cambio en el estilo musical de la banda, ya que la banda había cambiado de un sonido post-punk, que presentó en sus dos primeros álbumes, a un sonido más orientado al baile. El álbum obtuvo una actuación comercial positiva, así como críticas positivas de los críticos. Un álbum de remezclas de Tonight, titulado Blood, fue publicado posteriormente en julio de 2009.

Cuatro años después del lanzamiento de Tonight, la banda lanzó su cuarto álbum de estudio, Right Thoughts, Right Words, Right Action, en agosto de 2013. En 2015, Franz Ferdinand y la banda de rock estadounidense Sparks formaron el supergrupo FFS y lanzaron un álbum homónimo en junio de 2015.

Tras la salida de McCarthy y su conversión en quinteto, la banda lanzó su quinto álbum de estudio, Always Ascending en febrero de 2018, el primero con Corrie y Bardot.

Discografía de Franz Ferdinand:

Always Ascending (2018)

Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013)

Tonight: Franz Ferdinand (2009)

You Could Have It So Much Better(2005)

Franz Ferdinand (2004)