Foo Fighters: Biografía, Discografía e Info

Foo Fighters es una banda de rock estadounidense, formada en Seattle, Washington, en 1994. Fue fundada por el baterista de Nirvana Dave Grohl como un proyecto personal tras la muerte de Kurt Cobain. El grupo debe su nombre a los OVNIS y a diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, conocidos colectivamente como “foo fighters”.

Antes del lanzamiento del álbum debut homónimo en 1995, Grohl reclutó al bajista Nate Mendel y al baterista William Goldsmith, ambos anteriormente de Sunny Day Real Estate, así como al guitarrista de gira de Nirvana Pat Smear para completar la formación.

Goldsmith renunció durante la grabación del segundo álbum del grupo, The Color and the Shape (1997), cuando la mayoría de las partes de batería fueron regrabadas por el propio Grohl. La partida de Smear siguió poco después, aunque volvió junto a ellos en 2006.

En ese momento fueron reemplazados por Taylor Hawkins y Franz Stahl, respectivamente, aunque Stahl fue despedido antes de la grabación del tercer álbum del grupo, There Is Nothing Left to Lose (1999). La banda continuó brevemente como un trío hasta que Chris Shiflett se unió como el guitarrista principal de la banda después de la finalización de dicho disco.

La banda lanzó su cuarto álbum, One by One, en 2002. El grupo siguió ese lanzamiento con el disco In Your Honor (2005), que se dividió entre canciones acústicas y material más rockero.

Foo Fighters lanzó su sexto álbum, Echoes, Silence, Patience & Grace en 2007, seguido del séptimo álbum de estudio de la banda, Wasting Light, producido por Butch Vig, en 2011, en el que Smear regresó como miembro de pleno derecho.

En noviembre de 2014, el octavo álbum de estudio de la banda, Sonic Highways, fue lanzado como una banda sonora de acompañamiento para la miniserie dirigida por Grohl del mismo nombre. El 15 de septiembre de 2017, la banda lanzó su noveno álbum de estudio, Concrete and Gold, que se convirtió en el segundo en alcanzar el n. ° 1 en los Estados Unidos y fue el primer álbum de estudio de la banda en contar con la participación de Rami Jaffee.

En el transcurso de la carrera de la banda, cuatro de sus álbumes han ganado premios Grammy por Mejor álbum de rock. Hasta 2015, la banda ha vendido 12 millones de copias solo en los Estados Unidos.

Discografía de Foo Fighters:

Concrete and Gold (2017)

Sonic Highways (2014)

Wasting Light (2011)

Echoes, Silence, Patience & Grace (2007)

In Your Honour (2005)

One By One (2002)

There Is Nothing Left To Lose (1999)

The Colour and The Shape (1997)

Foo Fighters (1995)