BIOGRAFÍA

Ahora en serio, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que el rock te hinchó el pecho, te sirvió para comprender estos tiempos convulsos o te hizo sentir que estabas del lado de los buenos? Habrá quien diga que desde Joy as an Act of Resistance de Idles, y no andará equivocado, pero en realidad el ejemplo más cercano en el tiempo, en nuestro tiempo de turbocapitalismo campante y tensiones territoriales, es Dogrel de Fontaines D.C.. Un cóctel molotov de rock inflamable e inflamado que suena a Wire con el acento y la lírica de The Pogues (les sale su Dublín natal por cada poro). O a Mark E. Smith con Joy Division como banda de apoyo. O a Magazine meets Stiff Little Fingers. En 2018 ya se subieron al ring de la música y las ideas de Primavera Pro. El mundo continúa igual de mal para seguir necesitando su poesía comprometida ahora. A poder ser, en un escenario mayor.



Fuente: Primavera Sound

DISCOGRAFÍA

Dogrel (2019)

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS