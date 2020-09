BIOGRAFÍA DE ENTER SHIKARI

La mezcla de post-hardcore con sonidos electrónicos ejecutados con sintetizadores dota a Enter Shikari de un estilo inconfundible. Nacido en 2003 en la ciudad inglesa de St Albans, el cuarteto formado por Rou Reynolds, Liam Clewlow, Chris Batten y Rob Rolfe ya había alcanzado cierta notoriedad antes de lanzar su primer álbum, Take to the Skies (2007), gracias a Mothership, un sencillo de 2006 que gozó de una muy buena acogida. Las influencias punk y hardcore del grupo, unidas a un amplio abanico de recursos electrónicos, han dado pie a canciones originales, con un marcado carácter experimental. Hasta el momento, llevan seis discos a lo largo de su carrera.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE ENTER SHIKARI

Take to the Skies (2007)

Common Dreads (2009)

A Flash Flood of Colour (2012)

The Mindsweep (2015)

The Spark (2017)

Nothing Is True & Everything Is Possible (2020)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

