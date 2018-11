Disco Las Palmeras!: Biografía, Discografía e Info

Cuando hablamos de los gallegos Diego, Julián, y Martiño escuchamos canciones que suenan completamente diferentes a todo lo que tenemos por aquí: espíritu directo y épico (sin ser malentendido), melodías redondas, sintetizadores, letras que salen de las entrañas… Disco Las Palmeras! ha conseguido un sello propio, que te atrapa y no te deja ir; un universo propio para un grupo que se merece todo lo bueno que le pueda pasar, y ya no por ser personas extraordinarias, sino porque sus canciones te emocionan, y eso, lamentablemente, no suele pasar ya.

Disco Las Palmeras! han vuelto, justo a tiempo, cuando empezábamos a echarles mucho de menos.

Hasta el momento, han lanzado cuatro discos: Nihil Obstat,Asfixia,Ultray Cálida.

Fuente: Sonido Muchacho

Discografía de Disco Las Palmeras!:

Cálida (2018)

Asfixia (2015)

Ultra (2013)

Nihil Obstat (2011)