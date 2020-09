BIOGRAFÍA DE DEVENDRA BANHART

El artista venezolano-estadounidense Devendra Banhart conquista corazones allá donde va con sus composiciones mágicas y su encantadora voz temblorosa. Tras presentar su décimo álbum, Ma (Warner, 2019), en el cual cuenta con las colaboraciones de Cate Le Bon y Vashti Bunyan y está lleno de melodías exuberantes y sorprendentes arreglos de cuerda, Banhart – que se acerca a los cuarenta – lidia en él con la muerte de padres y mentores y da lecciones de vida al hijo que probablemente no acabará teniendo.

Devendra Banhart es un artista absolutamente inclasificable. Para entenderlo, hay que explorar todos los ángulos de su discografía y recurrir no solo a hits conocidos como I Feel Just Like a Child, sino también al repertorio medio que ha dado consistencia y personalidad a su carrera

Fuente: Apple Music / Vida Festival

DISCOGRAFÍA DE DEVENDRA BANHART

The Charles C. Leary (2002)

Oh Me Oh My (2002)

Rejoicing in the Hands (2004)

Niño Rojo (2004)

Cripple Crow (2005)

Smokey Rolls Down Thunder Canyon (2007)

What Will We Be (2009)

Mala (2013)

Ape in Pink Marble (2016)

Ma (2019)

