Courtney Barnett: Biografía, Discografía e Info

Courtney Melba Barnett (nacida el 3 de noviembre de 1987) es una cantante, compositora y músico australiana que, llamó la atención con el lanzamiento de su primer EP, I’ve Got a Friend Called Emily Ferris. El interés internacional de la prensa musical británica y estadounidense llegó con el lanzamiento de The Double EP: A Sea of Split Peas en octubre de 2013.

El álbum debut de Barnett, Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit, fue publicado en 2015 con gran éxito de público. En los ARIA Music Awards de 2015 ganó cuatro premios de ocho nominaciones. Fue nominada al Mejor Artista Nuevo en los 58º Premios Grammy y como Artista Solo Internacional Femenina en los Brit Awards 2016.

En 2017, lanzó Lotta Sea Lice, un álbum colaborativo con Kurt Vile.

El 15 de febrero de 2018, Barnett lanzó el single Nameless, Faceless seguido de Need a Little Time el 15 de marzo de 2018. El tercer single, Sunday Roast fue lanzado el 10 de mayo de 2018. Su segundo álbum, Tell Me How You Really Feel, fue lanzado el 18 de mayo de 2018.

Discografía de Courtney Barnett:

Tell Me How You Really Feel (2018)

Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit (2015)