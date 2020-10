BIOGRAFÍA DE CATFISH AND THE BOTTLEMEN

Banda británica de indie y garage rock formada en 2007 en Gales. Liderada por el cantante y compositor Ruan Evan McCann, Catfish And The Bottlemen fue consolidando su propuesta durante los siguientes años, cambiando varias veces de integrantes, tocando en vivo constantemente y publicando sus primeros sencillos para Communion Records. Después de pasarse a Universal, en 2014 la banda finalmente lanzó su álbum debut The Balcony, con el que obtuvieron éxito y reconocimiento y lograron ingresar en el Top 10 del Reino Unido, recibiendo a continuación varias menciones en diversos medios de comunicación como una de las revelaciones del año. En los años posteriores, en su discografía le seguirían The Ride en 2016 y The Balance en 2019.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE CATFISH AND THE BOTTLEMEN

The Balcony (2014)

The Ride (2016)

The Balance (2019)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

