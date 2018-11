Cariño: Biografía, Discografía e Info

Paola Rivero toca la guitarra, Alicia Ros el bajo y canta y María Talaverano toca los teclados y canta. Ellas tres, con una caja de ritmos, unas letras luminosas, la ayuda de su amigo Martín Spangle y un poco de magia grabaron sus dos primeras canciones, Canción Pop De Amor y Momento Inadecuado, en marzo de 2018. Y así comenzó la locura Pop y su aterrizaje inmediato en Elefant Records.

Cariño empieza a gestarse en verano de 2017 porque María sentía cierta frustración al hacer poesía, ya que no era capaz de decir “te quiero” o “me quiero casar contigo” sin que le pareciera un poema simplón. Siempre había envidiado lo sencillo y directo que es el lenguaje del pop hasta que un buen día se dijo ¿por qué no?. Así que cogió un teclado y empezó a hacer letras y melodías. Poco después contactó con Paola, su amiga y vecina del portal de enfrente, que tiene un oído musical fantástico y podía componer sin problema las bases que le faltaban a María. El nexo de unión entre ellas fue Tinder, la aplicación las presentó hace cuatro años y volvieron a coincidir en 2017 para que, aunque no triunfase el amor, sí el Cariño.

Ahora solo les faltaba un bajo. Así que se tiraron unos meses detrás de Alicia (El Buen Hijo), que ya la conocían de alguna fiesta pop. Una noche, la asaltaron por la calle La Palma después de un concierto de El Buen Hijo con los auriculares en mano enseñándole una grabación cutre de una canción hiper triste que habían compuesto esa misma tarde. Ella terminó cantando la canción y se unió a Cariño en febrero de 2018.

Nuestras tres chicas también tienen la suerte de contar con Martín Spangle, un buen amigo, que tiene un estudio en casa y les ayuda a producir y arreglar las canciones.

La Casa Azul, La Bien Querida, Mujeres, Perro, Juniper Moon, Papa Topo, Joe Crepúsculo, La Plata, Autoescuela, Sierra, Peaches, Nancy Sinatra, Tronco… son algunas de sus confesadas obsesiones, todo eso mezclado en la coctelera de Cariño da como resultado un punk-pop burbujeante y explosivo con melodías chiclosas, pinceladas Surf y unas letras altamente adictivas.

Fuente: Elefant Records

Discografía de Cariño:

Bisexual (2018)