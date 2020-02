BIOGRAFÍA

Tras publicar Our Love en 2014, Dan Snaith dejó su alias Caribou en barbecho. Cinco añazos, con sus días y sus noches, en los que un estribillo resonaba en nuestra cabeza sin parar. “I can’t do without you, I can’t do without you…”. A pesar de que Snaith lo ha aprovechado para seguir insuflándole alma a la pista de baile con su alter ego puramente clubber (Daphni), este lustro se ha hecho eterno: ya no podíamos hacerlo sin Caribou. La espera acabó al fin con Home, nuevo single que a los cinco minutos de publicarse ya tenía pinta de clásico. El emoji con ojitos de corazón hecho canción, un reencuentro con ramo de flores, caja de bombones y el full pack amoroso al completo. De repente, todo encaja de nuevo: es como si Caribou no se hubiera ido nunca.

Fuente: Primavera Sound



DISCOGRAFÍA

Suddenly (2020)

Our Love (2015)

Swim (2010)

Andorra (2007)

The Milk of Human Kindness (2005)

Up in Flames (2003)

Start Breaking My Heart (20031

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS