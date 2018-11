Cala Vento: Biografía, Discografía e Info

A veces la historia de un grupo puede ser extraordinariamente sencilla. Cala Vento son seleccionados para participar en un stage de aprendizaje para grupos noveles en que profesionales del sector compartirán su sabiduría y experiencia para mejorar su proyección. Uno de ellos, Eric Fuentes, les propone producir su disco de debut tras quedar impresionado por sus habilidades. El disco es un hecho y llega a manos de BCore, quien, junto a HangTheDjRecords se ocupará de procurar que esa proyección sea lo más positiva posible.

Mientras tanto, Aleix y Joan, el dueto de dos amigos de Figueres y Torroella que comparte admiración por las formaciones que utilizan solamente batería y guitarra como mínima unidad indisoluble para un grupo de rock, y que confiesa haber escuchado el catálogo de BCore unas cuantas veces, se afianzan como uno de los más intensos grupos en directo que se están moviendo hoy día por el underground, ya a nivel estatal. Sus canciones, certeras como pocas, con letras brillantes y un pulso dramático atronador, mantienen la atención del oyente desde el primer instante y ya no la abandonan, con detalles de calidad a cada rincón, sensibilidad a raudales y una energía juvenil que sí es la que hace del rock un género tan especial y necesario. Además, el excelente trabajo con las frecuencias graves hacen que, a diferencia de otras formaciones, no se eche de menos un bajo en las composiciones. Tan cercanos a Japandroids o No Age por su formación como a Los Planetas más espídicos o los Nueva Vulcano más melódicos, han dado con una fórmula mágica que tanto los hace interesantes en disco por sus ingeniosas letras, su riqueza de detalles y su capacidad expresiva como en directo por su fuerza y espontaneidad, como ya han demostrado en recientes ediciones del Primavera Club y el SXSW de Austin, TX en EEUU.

Fuente: BCore

Discografía de Cala Vento:

Fruto Panorama (2017)

Cala Vento (2016)