BIOGRAFÍA

Imposible desligar el nombre de C. Tangana de la historia reciente de Primavera Sound. Los carteles hablan: el madrileño ha actuado en tres de las últimas cuatro ediciones. En 2016, antes incluso de que llegara su colaboración con Rosalía, cuando él ya visualizaba un plan en su cabeza, debutó en el Parc del Fòrum; en 2017, pocos días después de que explotara la bomba Mala Mujer, se presentó en formación con su crew de Agorazein; en 2018, además de participar en aquella simbólica y viral rueda de prensa inaugural del festival con Yung Beef y Bad Gyal, confirmó su estatus de nuevo ídolo pop con un show histórico en el que tuvimos llamaradas, pilotos de motocross, pole dancers y lluvia de billetes con su cara. Tres conciertos en tres años consecutivos que se explican a través de la incontinencia creativa de Pucho: siempre tiene cosas nuevas que contar. En 2019, sin ir más lejos, se ha afianzado en la primera división de la música en castellano (da igual en qué orilla del Atlántico se cante) publicando singles junto a Dellafuente, Paloma Mami o Darell y participando en los discos de Jhay Cortez, Duki y Fuego. Su puntual cita con el hit hace que tengamos la engañosa sensación de conocerle perfectamente, pero seguirle el paso de cerca es misión imposible. Cuando parece haber descubierto la fórmula secreta del reguetón de autor, salta al vacío con un bolero envenenado sin Auto-Tune; cuando nos recuerda que no se ha olvidado de rapear, se arrima a la salsa. No sabemos hacia dónde le llevará su próximo quiebro, quizá ni siquiera él lo sabe todavía, pero cada día que pasa tenemos más clara una cosa: C. Tangana es uno de los nuestros.

Fuente: Primavera Sound



DISCOGRAFÍA

Avida Dollars (2018)

Ídolo (2017)

VIDEOCLIPS

PRÓXIMOS CONCIERTOS