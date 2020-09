BIOGRAFÍA DE BRING ME THE HORIZON

Banda británica de metalcore formada en 2004 por Oliver Sykes (voz), Lee Malia y Curtis Ward (guitarras), Matt Kean (bajo) y Matt Nicholls (batería). Al año siguiente el grupo editó su primer EP y en 2006 su álbum debut, Count Your Blessings, trabajos que denotaban la influencia de géneros como el death metal, grindcore y emo. Para Suicide Season, el segundo disco de 2008, la banda adoptó un estilo más accesible y logró así ingresar en los rankings del Reino Unido. Tras reemplazar a Ward con Jona Weinhofen, el grupo continuó su senda ascendente con There Is A Hell, Believe Me I’ve Seen It… (2010), Sempiternal (2013) y That’s The Spirit (2015). Ama, el sexto álbum de Bring Me the Horizon, apareció a comienzos de 2019.

DISCOGRAFÍA DE BRING ME THE HORIZON

Count Your Blessings (2006)

Suicide Season (2008)

There Is a Hell Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven Let’s Keep It a Secret. (2010)

Sempiternal (2013)

That’s the Spirit (2015)

Amo (2019)

