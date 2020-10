BIOGRAFÍA DE BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB

Black Rebel Motorcycle Club nació de la amistad entre Robert Levon Been y Peter Haynes, fruto de su admiración compartida por bandas como Ride, My Bloody Valentine, o the Jesus and Mary Chain. Ambos se conocieron en la secundaria pero no fue hasta 1998 cuando decidieron formar un grupo junto al baterista Nick Jago. La banda editó su debut homónimo en 2001, seguido en 2003 por Take Them On, On Your Own. Los discos sucesivos alternaron entre el rock potente de sus primeras épocas y experimentos con otros géneros como americana (Howl) o electrónica (The Effects of 333). Jago dejó el grupo en 2007 y fue reemplazado por Leah Shapiro. El octavo álbum de BBR, Wrong Creatures, apareció a comienzos de 2018.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB

B.R.M.C. (2001)

Take Them On, On Your Own (2003)

Howl (2005)

Baby 81 (2007)

The Effects of 333 (2008)

Beat the Devil’s Tattoo (2010)

Specter at the Feast (2013)

Wrong Creatures (2018)

