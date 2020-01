BIOGRAFÍA

En el álbum de debut de black midi, Schlagenheim, se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale. Sus canciones, si es que a los laberintos del cuarteto británico se les puede llamar así, deberían llevar adjunto el clásico plano de “usted está aquí” para evitar que el que las escuche se quede perdido dentro de ellas para siempre: no sería la primera vez que ocurre. Ya les pasó a King Crimson, Death Grips, Can, Primus o Victims Family. Todos están encerrados en el dédalo de Schlagenheim y, de allá para cuando, asoman la cabeza hasta que el rodillo free rock de black midi les pasa otra vez por encima. No estábamos preparados para ellos, pero afortunadamente ya es demasiado tarde.

Schlagenheim (2019)

